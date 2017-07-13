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Ateist yazardan küstah çağrı: Müslüman sayısı azaltılmalı!

Dinler karşıtı yazdığı kitaplar ile meşhur Ateist Sam Harris Dünya çapındaki İslam karşıtı karalama kampanyasına destek oldu. İnternet üzerinde yaptığı bir yayında müslümanlar ile ilgili konuşan Harris'in sözleri büyük tepki çekiyor.

13 Temmuz 2017 Perşembe 11:43
Ateist yazardan küstah çağrı: Müslüman sayısı azaltılmalı!

ABD'li ateist yazar Sam Harris, son günlerde batı medyasında yükselen İslam karşıtlığı kampanyaya dahil olarak, başta ABD'li Müslümanlar olmak üzere tüm dünya Müslümanlarının tepkisini çeken açıklamalarda bulundu. Açıklamaları sadece Müslümanlar tarafından değil, İslamiyet'e ön yargı ile yaklaşmayan ve kendini demokrat olarak nitelendiren pek çok kişi tarafından 'Faşist Söylem' olarak değerlendirildi.

Din karşıtı yazdığı kitaplar ile üne kavuşmuş olan ve Dünya Ateizm Camiası'nda da meşhur olan Sam Harris, internet üzerinden yaptığı bir yayında; "Eğer bir toplum aydınlanacaksa, o toplumun her kesiminde Müslüman sayısı azaltılmalı" ifadelerini kullandı.

Konuşma boyunca dünya çapında artan Müslüman mülteci sayısına dikkat çeken Harris, artık dünya ülkelerinin daha fazla mülteci istemediğini, Müslümanların kültürlere katılması ile o kültürlerin geriye doğru ivmelendiğini savundu.

İslamiyet'e ve Müslümanlara karşı açıkça saldırı içeren bu konuşmaların ardından Harris toplumun pek çok farklı kesiminden tepki alıyor. Sözleri pek çok kişiye göre ayrıştırıcı ve faşist düzlemde.

Rawstory'nin haberine göre, Harris ırkçılık barındıran bu yaklaşımını daha önce de Nisan ayında yine internet üzerinde yaptığı bir konuşmada tekrarlamıştı. Nisan ayında yayınladığı konuşmada beyaz ırkın üstünlüğünü açıkça savunmuştu. Harris'in mülteciler ve göç konusunda ilk çağ ve orta çağ ırk davranışları üzerinden, şimdiki göç dalgalarını kötülemeye çalıştığı pek çok ırkçı makale de bulunuyor.

(Risale Haber)

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 11:43
  1. Sam Harris
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  3. Müslüman
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