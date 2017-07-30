Atatürk Üniversitesi araç parkını yeniliyor

Yenilenen araçları inceleyen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Daha önce kullandığımız fakat zamanla yıpranan bu nedenle de hem bakım ve tamir masrafı fazla olan hem de işlevini tam olarak yerine getiremeyen araçlarımızı yenilemek için çalışma başlatmıştık. Bu kapsamda üniversitemizin ihtiyaç duyduğu araçları modernize ederek araç işletmemize yeniden kazandırdık” dedi.

Yenilemenin ardından araçların daha güvenli ve verimli hale getirildiğini söyleyen Çomaklı; kullanım ömrü azalan ve bakım masrafları artan yol süpürme aracı, otobüs, itfaiye, kamyon ve su tankeri gibi araçların kullanım amaçları doğrultusunda yeniden dizayn edildiğini belirtti. Çomaklı; bu çalışmaların bir program dahilinde yürütülerek araç parkındaki bu türden araçların tamamının elden geçirileceğini de sözlerine ekledi.