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Atatürk Havalimanı'ndaki kötü kokunun nedeni belirlendi

TAV Havalimanları Holding, Atatürk Havalimanı dış hatlar geliş katına yayılan kötü kokunun, kayıp eşya deposundan çıkarılan ve içeriğinde organik atık olan bir bagajın çöpe götürülürken bagajın hasarlanması ve bunun sonucunda bagajdan sızan sıvıdan kaynaklandığı anlaşıldığını açıkladı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:33
Atatürk Havalimanı'ndaki kötü kokunun nedeni belirlendi

Holdingden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 14.00 civarı dış hatlar geliş katına yayılan kötü kokunun, kayıp eşya deposundan çıkarılan ve içeriğinde organik atık olan bir bagajın çöpe götürülürken bagajın hasarlanması ve bunun sonucunda bagajdan sızan sıvıdan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Hasar gören bagajdan akan kötü kokulu sıvı temizlenmiştir ve mekanın hava sirkülasyonu sağlanarak koku giderilecektir."

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:33
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