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Atatürk Havalimanı’nda şüpheli çanta ve motosiklet alarmı

Atatürk Havalimanı’nda şüpheli bir çanta ve sahibi belirlenemeyen motosiklet paniğe deden oldu. Çantada şüpheli bir duruma rastlanmazken motosiklet sahibinin olay yerine gelmesiyle durum normale döndü.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:41
Atatürk Havalimanı’nda şüpheli çanta ve motosiklet alarmı

Atatürk Havalimanı’nda sahipsiz bir şüpheli bir çanta ve başka bir noktada bırakılan motosiklet, havalimanındaki güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Saat 17:00 sırlarında Dış Hatlar Terminali geliş katında yerde duran sahipsiz bir sırt çantasının bulunması üzerine polis vatandaşları uzaklaştırarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olumsuz bir duruma rastlanmadı

Bölgeye güvenlik şeridi çekilerek vatandaşların ve araç trafiğinin geçişine izin verilmedi. Bu arada bazı vatandaşların cep telefonlarıyla olay anını görüntülediği görüldü. Olay yerine gelen bomba imha uzmanının yaptığı incelemede şüpheli bir bulguya rastlanmadı. Daha sonra şeritler kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Sahipsiz motosiklet, polisi harekete geçirdi

Herkesin rahat nefes aldığı o dakikalarda bir başka şüpheli durumla daha karşılaşıldı. Bu kez olayın yaşandığı yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde yolcuların yoğun olarak bulunduğu kaldırımda sahipsiz bir motosikletin olduğu bilgisi geldi. Polis ekipleri bu kez bu bölgede önlem aldı. Ancak kısa bir süre sonra durumdan haberi olmayan motosiklet sahibi geldi. Durum karşısında şaşkın olduğu gözlenen motosikletin sahibi “Paketim geldi, arkadaşım geldi de ondan aldım” dedi. Olayın anlaşılması üzerine polis ekipleri motosiklet sürücüsüne yanlış park nedeniyle ceza yazdı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:41
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