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Atatürk Havalimanı'nda şok! Bir anda patladı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda İngiliz bir yolcunun güvenlik görevlileriyle tartışması sonrası yere fırlattığı taşınabilir şarj cihazı (Powerbank) patladı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 14:53
Atatürk Havalimanı'nda şok! Bir anda patladı

Olay saat 13.50 sıralarında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde saat 13.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 710 numaları kapıdan taşınabilir şarj cihazıyla Londra uçağına binmek isteyen İngiliz vatandaşı Raza Hamid'e güvenlik görevlileri engel oldu. Uçağa cihazla girmekte ısrar eden Hamid ile güvenlik görevlileri tartıştı. Tartışma sırasında Raza Hamid'in yere attığı taşınabilir şarj cihazı patladı. Kısa süreli panik yaşanırken Hamid gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 14:53
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