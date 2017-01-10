Atatürk Havalimanı'nda Polonyalı yolcu merdiven boşluğuna düşerek yaralandı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ikinci kattan merdiven boşluğuna düşen Polonyalı bir yolcu ağır yaralandı.

Atatürk Havalimanı'nda Polonyalı yolcu merdiven boşluğuna düşerek yaralandı
Eklenme: 10 Ocak 2017, 00:46
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İstanbul’dan İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Polonya uyruklu 33 yaşındaki Michal Wochniak, Dış Hatlar Terminali'ndeki transit yolcu bölümünde merdivenin cam korkuluklarına yaslandığı sırada dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü. 7 metre yükseklikten boşluğa düşen yolcu, birinci katta bulunan merdivenin cam korkuluklarına da çarptıktan sonra beton zemine düştü.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yolcu, havalimanında bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından havalimanındaki polis ekipleri incelemelerde bulundu. Tedavi altına alınan yolcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 
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