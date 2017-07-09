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Atatürk Havalimanı’nda ‘koku’ alarmı

Atatürk Havalimanı’nda kaynağı belirlenemeyen koku, havalimanı yetkililerini harekete geçirdi. Terminal içerisinde yayılan kokunun tespiti için inceleme başlatıldı.

09 Temmuz 2017 Pazar 21:54
Atatürk Havalimanı’nda ‘koku’ alarmı

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali içerisinde saat 15.00 sıralarında kaynağı tespit edilemeyen bir koku yayıldı. Solunum yollarını rahatsız eden türdeki kokunun fark edilmesi üzerine harekete geçen havalimanı yetkilileri, kokunun geliş ve gidiş katları arasında bulunan merdiven boşluğundan geldiğini saptadı. Kokunun yayıldığı yere yakın olan ofis çalışanları da kimyasal olduğu değerlendirilen kokudan etkilenmemeleri için uzaklaştırıldı. Daha sonra kapılar açılarak havalandırma yöntemiyle kokunun dağılması sağlandı.

Kokunun geldiği noktada bir süre incelemede bulunan ekipler, daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri kokunun neden kaynaklandığını tespit etmek için inceleme başlattı.

Terminalde bulunan bazı yolcular da kaynağı tespit edilemeyen kokudan etkilendi. Solunum yollarını etkileyen koku nedeniyle bazı yolcu ile çalışanların zaman zaman öksürdüğü görüldü.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 21:54
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