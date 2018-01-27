Atatürk Havalimanı'nda hayatta kalma mücadelesi!
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali önünde kalp krizi geçiren Hindistan asıllı yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.27 Ocak 2018 Cumartesi 08:25
Londra'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanında bulunan P.S.B. (83) dış hatlar geliş katının önünde kalp krizi geçirerek yere yığıldı.
Havalimanındaki sağlık ekiplerince yolcuya anında müdahale edilerek, yolcunun çevresine şerit çekildi ve yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapıldı.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran yolcunun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.