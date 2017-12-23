Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Atatürk Havalimanı'nda çikolata paketlerinde ecstasy hap ele geçirildi

Atatürk Havalimanı'na Brüksel'den gelen L.L.'nin valizinde 4 çikolata paketinin içerisine zulalanmış 1 kilo 833 gram ecstasy hap ele geçirdi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:21
Atatürk Havalimanı'nda çikolata paketlerinde ecstasy hap ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Narkotik polisleri Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı operasyonda Brüksel'den gelen Letonya uyruklu 24 yaşındaki kadın L.L.'nin davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri, L.L.'yi pasaport kontuarından geçtikten sonra durdurarak üstünde ve valizinde arama yaptı. Yapılan aramada 4 çikolata paketinin içerisine zulalanmış 1 kilo 833 gram ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan L.L. emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Polis ekiplerinin Atatürk Havalimanında yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Havalimanı güvenlik kamera görüntülerinde şüpheli L.L.'nin havalimanında uçaktan indikten sonra yürümesi ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınması görüldü. Polis ekiplerinin L.L'nin valizinde yaptığı arama ve uyuşturucu hapları ele geçirmesi polis kameralarınca kaydedildi.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 14:21
  1. ATATÜRK HAVALİMANI
  2. BRÜKSEL
  3. YOLCU VALİZİ
  4. UYUŞTURUCU
  5. ecstasy hap
  6. ÇİKOLATA PAKETİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena işlettiler
    1. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
    2. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
    4. Pensilvanya dediler Umre çıktı
    5. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
    6. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
    7. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
    8. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
    9. Lider, Adana'da yara aldı
    10. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
    11. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
    12. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
    13. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
    14. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
    15. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
    16. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
    17. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
    18. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
    19. Filipinlerde korkunç bilanço: Ölü..
    20. Çocuklarda hangi tür kusma, hangi..
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi
    Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi