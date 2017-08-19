Atatürk Havalimanı'nda bu yılın rekoru kırıldı

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, transit dahil 192 bin 250 yolcuya hizmet verildi. Atatürk Havalimanı Temmuz ayında iniş kalkış yapan 4 bin 323 uçakla aylık bazda da tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Rekor ise 2016 yılına ait.

18 Eylül 2016 da Atatürk Havalimanı'ndan 1500 uçağın iniş kalkış yapmasıyla tüm zamanların uçak rekoru kırılmıştı.