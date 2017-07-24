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Atatürk Havalimanı’nda böyle görüntülendi!

Türkiye'nin ilk Havalimanı Vücut Tarayıcıları Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz günlerde kurulduktan sonra kullanılmaya başlandı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:11
Atatürk Havalimanı’nda böyle görüntülendi!

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali pasaport kontrolü sonrasına kurulan Vücut Tarayıcı'lar bugünden itibaren kullanılırken cihazdan sadece kapı dedektörü tarafından belirlenen yolcular geçiş yapıyor.

Dış ve iç hatlarda kullanılmaya başlaman 10 tarayıcının maliyeti ise 6 milyon 400 bin dolar olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:11
  1. Vücut Tarayıcıları
  2. Atatürk Havalimanı
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