Atatürk Havalimanı'nda binlerce yolcu mahsur

Sefer iptalleri ve gecikmeler nedeniyle binlerce yolcu havalimanında kaldı.



İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda bir çok uçak seferleri iptal oldu. İptal olan sefer nedeniyle bazı yolcular otellere yönlendirilirken bazıları geceyi terminaldeki banklarda ve yerlerde uyuyarak geçirdi.



Yolculara battaniye ve sandviç dağıtıldı



Türk Hava Yolları (THY) yolcularına battaniye, sandviç ve içecek dağıtırken yolcularına bir kısmını da otellere yerleştirildi. Kalan yolcular battaniyelere sarılarak uyudu. Bu arada THY otel destek ve satış ofisi önünde uzun kuyruklar oluştu.



"4 buçuk saat uçakta bekledik"



Yolculardan Arif Yüksel “Mekke'den Stuttgart'a gitmek üzere aktarmalı olarak İstanbul'a geldik. 18.50'de uçak hareket edecekti fakat uçağın içerisine geçtik yemek vermediler. 15 dakikada bir kalkacağız diye anons yaptılar ama uçamadık. Net olarak 4 buçuk saat uçakta kaldık. Hangi otelde kalacağımız belli değil, kendi başımıza kaldık burada" dedi.



DHMİ yoğun şekilde çalışıyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri gece boyu pistleri açık tutabilmek için yoğun çaba sarf ederken, uçaklara anti-icing olarak adlandırılan buzlanmayı önleyici sıvı sıkılma işlemi gerçekleştirildi.



"Gelmeden önce uçuşlarınızı kontrol edin"



THY Basın Müşari Yahya Üstün; İstanbul Atatürk Havalimanındaki olağanüstü hava şartlarına bağlı olarak yaşanan yoğunluk nedeniyle İstanbul çıkışlı operasyonların çok kısıtlı biçimde yürütüldüğünü belirterek "Bu nedenle İstanbul çıkışlı seferlerde seyahat edecek yolcularımızın Atatürk Havalimanı'na gelişleri öncesinde mutlaka sefer durumlarını THY web sitesinden veya çağrı merkezinden kontrol etsinler. Yapılan bilgilendirmeye göre hareket etmeleri yolcularımızın seyahatlerinde olumsuzluk yaşamaması adına önem arz ediyor "diye konuştu Bu arada Atatürk Havalimanı'nda dış hatlar gidiş katındaki check-in kontuarları ve pasaport polis noktalarının boş olduğu görüldü.