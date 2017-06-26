Atatürk Havalimanı’na yabancı akını

Arefe günü ve Ramazan Bayramının ilk iki günü Atatürk Havalimanı turist akınına uğradı. Türkiye’ninen büyük sınır kapılarından birisi olan Atatürk Havalimanı’ndanarefe günü, iç ve dış hattan toplam 85 bin yolcu giriş çıkış yaparken, bayramın birinci günü, 82 bin 854 yolcu, bayramın ikinci günü ise 74 bin 186 kişi giriş çıkış yaptı. Atatürk Havalimanı’ndan giriş çıkış yapan yolcuların, ağırlıklı olarak Türkiye’ye giriş yapan yabancı yolcular olması yetkilileri sevindirdi.

Türkiye’ye giren yolcu sayısı çıkan yolcu sayısının iki katından fazla

Atatürk Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yapan yabancı yolcular, Türkiye’ye giriş yapan yerli yolcuların iki katından fazla oldu. Bunda özellikle Ramazan Bayramını Türkiye’de geçirmek isteyen Arap ve İranlı yolcuların büyük katkısı var.

Emniyet, aksaklık olmaması için tüm önlemlerini aldı

Ramazan Bayramı süresince yoğunluk olacağını ön gören Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sıkıntı yaşanmaması için ek tedbirler aldı. Emniyetyetkilileri, Atatürk Havalimanı Dış hatlar terminali geliş ve gidiş katı pasaport bankolarının tümünü açık tutarak yolcuların uzun süre beklememesini sağladı.

Ramazan Bayramı süresince Atatürk Havalimanında güvenlik önlemleri artırıldı. Tüm girişlerde görev yapan personel daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Araç girişlerinde ve otopark girişlerinde görevli tüm personelin daha dikkatli olması ve tüm araçların özenle aranmasını isteyen Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, personelden olumsuz bir duruma hemen müdahale etmelerini istedi.