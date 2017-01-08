Atatürk Havalimanı ne zaman kapatılacak?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, NTV'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

3. havalimanı çalışmaları hakkında bilgi veren Arslan, "1,5-2 ayda bir ziyaret ediyorum. Bugün yüzde 40'lar mertebesinde inşaatın gerçekleşmesi. Yaklaşık 22 bin 500 arkadaşla birlikte üç vardiya çalışılıyor. Yazın bu sayı 30 bine çıkacak. Hedef 2018 ilk çeyrekte birinci fazı açmak. Umduğumuz gibi hızlı ilerliyor. Bulunduğu coğrafya zor" dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pistin inşaatının sürdüğünü belirten Bakan Arslan, "Yeni İstanbul Havalimanı'nın uçuş koridoru Atatürk Havalimanı ile aynı. Yolcu hizmetleri anlamında açılış sonrası geçiş süreci bittikten sonra hizmet tamamen yeni havalimanından verilecek. Yangın, sağlık gibi uçaklar hariç tamamen İstanbul'a hizmet edecek yeni bir alan olacak. Net olan bir şey var ki, Atatürk Havalimanı ile yeni havalimanı birbirine alternatif değil. Atatürk Havalimanı, kademeli olarak kapatılacak" diye konuştu.

Kaynak: Milli Gazete