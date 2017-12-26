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Atatürk Havalimanı… Anında karşılık verildi!

Hollanda'da önceki gün Türk yolcuların havalimanında köpeklerle aranmasının ardından, bugün aynı tonda karşılık verildi.

26 Aralık 2017 Salı 11:14
Atatürk Havalimanı… Anında karşılık verildi!

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki uluslararası Schiphol Havaalanı'nda  Türkiye'ye seyahat edecek yolculara köpekli arama yapılınca Türkiye'den hemen karşılığı geldi. Atatürk Havalimanı'nda da Hollanda'dan gelen yolcular polis denetimine tutularak valizleri dedektör köpekle arandı. Atatürk Havalimanı polisinin dün gece saat 23.45'te Türk Hava Yolları'nın TK 1954 sefer sayılı uçakla Amsterdam'dan gelen yolcular üzerinde arama yapması kamera görüntülerine yansıdı.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 11:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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