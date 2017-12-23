Ataşehir'de silahlı saldırı, 1 ağır yaralı
Ataşehir'de bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı.23 Aralık 2017 Cumartesi 07:59
Cemal Türkan, telefonda bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartıştığı kişi, Türkan'ın bulunduğu Mustafa Kemal Mahallesi Yemen Sokağı'na geldi.
Sokakta kavgaya dönüşen olayda, Türkan bacaklarından tabanca ile vurularak yaralandı.
Silah seslerini duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Türkan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Medeniyet Üniversitesi GöztepeEğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kavganın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.