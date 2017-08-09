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Ataşehir’de açık hava sineması keyfi

Ataşehir’de vatandaşlar her perşembe günü açık hava sineması ile Türk ve dünya sinemasının en sevilen filmlerini izleyebilecek.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:02
Ataşehir’de açık hava sineması keyfi

Ataşehir’deki Watergarden İstanbul ziyaretçileri her perşembe ücretsiz açık hava sineması keyfi yaşayacak. Sıcak yaz günlerinde yeme, içme ve eğlence merkezinin terasında perşembe günleri saat 21.00’den itibaren Türk ve dünya sinemasının en sevilen filmleri açık hava keyfi ile izlenebilecek. Havuz şovlarının da yapıldığı yeme, içme ve eğlence merkezinde açık hava sineması programı ise şöyle:

10 Ağustos 2017 Perşembe: Hızlı ve Öfkeli 8

17 Ağustos 2017 Perşembe: Mısır Tanrıları

24 Ağustos 2017 Perşembe: La La Land

29 Ağustos 2017 Salı: John Wick: Chapter 2

07 Eylül 2017 Perşembe: Patron Bebek

14 Eylül 2017 Perşembe: Olanlar Oldu

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:02
  1. İstanbul
  2. Bebek
  3. Mısır
  4. Ataşehir
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