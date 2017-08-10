Ataş röportajının ikinci bölümü: 81 ilin raporunu hazırladık

Yeniakit.com.tr Ankara Temsilcimiz Mehmet Özmen’e konuşan AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, “2002 ruhunu yeniden milletimizle buluşturacak bir yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. 2019’a 2002 ruhuyla gitme yönünde gayret ediyoruz” dedi. Ataş, yeniakit.com.tr Ankara Temsilcimiz Mehmet Özmen aracılığıyla teşkilatlara yönelik bir çok konuda mesajlar verdi. Özmen sordu Ataş cevapladı.

15 TEMMUZ’DAN SONRA PEK ÇOK KİŞİNİN TEŞKİLATLAR İLE BAĞINI KESTİK

- Teşkilatlardaki yöneticilere yönelik FETÖ kapsamında güvenlik soruşturması yaptınız mı?

17/25 Aralık hassasiyetinden dolayı ve özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, bütün yönetimlerimizi güvenlik soruşturmasından geçirdik. İlçe başkanları, il başkanları, belediye başkanları dâhil teşkilatımızın bütün yönetimlerini güvenlik soruşturmasını yaptık. Bu güvenlik soruşturması sonucunda teşkilatımız içindeki sıkıntılı isimlere yönelik gerekenleri yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda çok hassas çalışmalar yürütüyoruz ve FETÖ ile irtibatına dair kesin tespitlerde bulunduğumuz kişilerin partimizle ilişkisini kestik. 17/25 Aralık’tan sonra partimiz bir kongre süreci geçirdi. Ayıklamaların büyük bir kısmı o kongre sürecinde yapıldı. O dönemde tespit edilemeyen ancak 15 Temmuz’dan sonra yaptığımız güvenlik soruşturmaları kapsamında tespit ettiğimiz, il ve ilçe yönetimleri seviyesinde görev yapan pek çok kişiyi FETÖ ile ilişkisi nedeniyle teşkilatlarımızdan uzaklaştırdık. Hâlâ bu çalışmaların yürütüldüğü yerler var.

AK PARTİ: “PRENSİPLER PARTİSİDİR.”

- Hem parti tabanından ve hem de toplumun çeşitli kesimlerinden bu yönde gelen tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Toplum bizi hangi yönlerden eleştiriyorsa bizim bu konuları kendiliğimizden izale etmemiz lazım. Devlet kurumlarıyla iş yapan arkadaşlarımızın partimizin yönetimlerinde olmaması gerekiyor. Belediye başkanları, il başkanları, ilçe başkanları, milletvekillerinin birinci derecedeki yakınlarının parti yönetimlerinde görev almaması gerekiyor. Bizim hassasiyet gösterdiğimiz ilkelerimizin başında; emniyet, ehliyet, liyakat, ahlak ve dürüstlük geliyor. Bunlar bizim vazgeçilmez ilkelerimizdir. Bu ilkelerimizden asla taviz vermiyoruz ve vermeyeceğiz. Hakkında her hangi bir şaibe bulunan bir kişinin teşkilatlarımızın yönetimlerinde olmasını istemiyoruz. Bu konulardaki hassasiyetimize tüm milletimiz şahittir, şahit olmaya da devam edecek.

KILIÇDAROĞLU ÇIKSIN AÇIKLASIN!

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ bağlamında AK Parti’ye yönelik eleştirilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kemal Kılıçdaroğlu dönsün ve kendisine, kendi partisine baksın. AK Parti, 15 Temmuz sürecinden sonra teşkilat yönetimlerinde, belediyelerinde, meclis üyelerinden belgelere dayalı olarak FETÖ ile kimlerin irtibatı, iltisakı varsa partiyle ilişkisini hepsiyle kesmiştir. CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu da çıksın ‘FETÖ ile CHP arasında ilişkisi bulunan şu kadar parti yöneticim var, belediye başkanım var ve bunların hepsiyle ilişkimi kestim’ desin. Bunu diyemeyenlerin AK Parti’yi eleştirmeye hakkı yoktur. Biz bunları kamuoyuna defalarca açıkladık. Biz açık yüreklilikle diyoruz ki; belgeye, bilgiye dayalı tespit ettiğimiz FETÖ ile irtibatlı, iltisaklı kişi varsa bunların irtibatlarını partimizle kestik.

KILIÇDAROĞLU’NUN ÇELİŞKİLERİNİ KAMUOYU BİLİYOR

- Bir kaset skandalı sonrasında Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına geçtiği malum. Bu bakımdan Kılıçdaroğlu’na kaset operasyonunun arka planına yönelik bir çağrınız olur mu?

Ben oralara girmek istemiyorum. Bu meseleyi zaten kamuoyu en iyi şekilde değerlendiriyor. Kılıçdaroğlu’nun Sayın Baykal’la o günlerde gidip yaptığı görüşme ve görüşmenin arkasından ‘Ben genel başkan adayı olmayacağım’ diye bir açıklama ve bir kaç saat sonrasında ise genel başkan adayı olduğunu açıklaması... Sayın Kılıçdaroğlu’nun dün söylediğiyle bugün söylediği birbirini tutmayan çelişkilerini kamuoyu biliyor. Bu konular kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.

81 İLE YÖNELİK RAPORLAR HAZIRLADIK

- Bazı il başkanlarının görevden alınacağı yönünde basında haberler yer aldı. Bu konuda bir açıklamanız olacak mı?

Biz bir siyasi partiyiz. Bu siyasi partinin bir yönetimi vardır. 81 ilin ilçe teşkilatlarına, il teşkilatlarına ve belediye başkanlarına yönelik raporumuzu hazırladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın programı uygun olduğunda bu raporumuzu kendisine takdim edeceğiz. 81 ilimize yönelik ciddi bir çalışma yaptık. Raporumuzda her ilin milletvekillerinin değerlendirmeleri, belediye başkanlarının değerlendirmeleri, il ve ilçe başkanlarına yönelik bilgiler yer alıyor. Daha sonrasında ise il koordinatörlerimiz raporlarını sunacaklar. Koordinatörlerimizin raporlarının ardından ise ortaya her bir ilimizin ayrı ayrı raporları ortaya çıkmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızla bu raporlar doğrultusunda değerlendirmelerimizi yaptıktan ve onayını aldıktan sonra düğmeye basıp hareket edeceğiz. Bazı illerimizde İl Başkanlarımız ile yaptığımız değerlendirmeler neticesinde kendilerinin kongrelerde aday olmayacaklarını öğrenmiş olduk. Genel Başkanımız, Sn. Cumhurbaşkanımızın da onayıyla Yozgat, Uşak, Karaman, Bursa il başkanlarımız yönetimlerini toplayarak önümüzde ki kongre döneminde aday olmayacaklarını açıkladılar. Önümüzdeki günlerde bu illerimizde temayül yoklamalarını yapacağız ve yeni adaylarımızı belirleyeceğiz.

2019’A 2002 RUHUYLA GİTME YÖNÜNDE GAYRET EDİYORUZ

- 2019 Türkiye’nin geleceği bakımından önemli bir tarih. AK Parti olarak 2019’a ‘2002 ruhu’yla mı gitmeyi planlıyorsunuz?

2002 ruhunu yeniden milletimizle buluşturacak bir yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. 2019’a 2002 ruhuyla gitme yönünde gayret ediyoruz. Niyetimiz bu yönde… 2002’de AK Parti’yi milletimiz tek başına niye iktidara getirdi? Sonraki yıllarda neden tek başına yine AK Parti’yi iktidara getirdi? Bugün bize yöneltilen eleştiriler neler? Bütün bunları değerlendirerek hareket ediyoruz.

LİDERİMİZLE BÜTÜNLEŞMİŞ BİR TEŞKİLATIZ

- 16 Nisan referandum sonuçları, parti içinde ciddi bir öz eleştiriye neden oldu mu?

Siyaset yapıyorsunuz ve 15 yıldır iktidardasınız. Biz üst üste 4’üncü dönem tek başına iktidar olmuş bir siyasi partiyiz. Milletimizin, genel başkanımıza olan teveccühünün büyük yansımasıdır bunlar ama hiç bir siyasi harekette teşkilatları olmadan bu sonuçları alamaz. Biz, liderimizle bütünleşmiş bir teşkilatız. Liderimizin, milletimiz tarafından büyük bir teveccüh alması en büyük avantajımız ama bu büyük teveccühü dezavantaja çevirme durumunda da değiliz. Milletimiz bizim hangi yönümüzü eleştiriyorsa biz bu yönleri masaya yatırıp kongrelerden sonraki süreçte o eleştirilerin yaşanmamasını sağlayacak bir yapı oluşturmaya mecburuz.

FETÖ’CÜ UNSURLARIN SIZMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

- Bütün bunca hassasiyetinize rağmen, FETÖ’cü unsurların AK Parti’ye sızma girişimleri oluyor mu?

Sızma ve girme girişimleri elbette olabilir ama biz bunlara asla müsaade etmeyeceğiz. Asla müsaade etmeyeceğiz. Gidip insanlarla birebir konuşup, istişareler yapıp, güvenlik soruşturmalarını işte bunun için yapmaya çalışıyoruz. FETÖ’cü unsurların partinin içine yeniden sızmasını asla kabul edemeyiz ve kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda ne gerekiyorsa her türlü mücadelemizi yapacağız. AK Parti’ye FETÖ’cü unsurların sızmasını fark ettiğimizde ise asla müsaade etmeyip anında gerekeni yapacağız. Bu millete ihanet etmiş bir terör örgütü çetesinin parti yönetimlerimize sızmaması için ne gerekiyorsa onun mücadelesini vereceğiz. Bundan bütün kamuoyu müsterih olsun.