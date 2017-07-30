Atanamayan öğretmenler kurslara akın ediyor

Buca Belediyesi’nin üç farklı mahallede faaliyet gösteren Çağdaş Yaşam Merkezlerindeki ücretsiz meslek edindirme kursları her yıl binlerce kadına umut oluyor. Ev hanımlarının sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarını artırmak amacıyla açılan bu kursların müdavimleri arasında artık atanamayan öğretmenler, sahip olduğu üniversite diplomasıyla iş bulamayan işsizlik sarmalındaki kadınlar da bulunuyor. Evka-1, Çamlıkule ve Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezlerinde yıl içerisinde açılan 30’a yakın farklı kurs arasında en yoğun ilgiyi ise pastacılık ve aşçılık kursları görüyor. Atanamayan öğretmenler, mühendislik diplomasına rağmen iş bulamayan genç kadınlar, pastacı ya da aşçı olabilmek için Buca Belediyesi kurslarına devam ediyor.

Yepyeni umutlara yelken açtılar

Edebiyat öğretmeni olan Ganime Mercan, atanamadığı için evde boş geçen zamanını değerlendirip yeni iş imkanı amacıyla aşçılık kursuna katılan Buca’nın umutlu kadınlarından biri. Minik öğrencilerine edebiyatı öğretme hayalini bir kenara bırakan Ganime Öğretmen, ekmeğini lezzet dünyasının doyumsuz tatlarından çıkarmaya karar verdi. Gıda mühendisliği diploması olmasına rağmen iş bulamayan Aygün Can ise teorik eğitimini pratikle birleştirmek ve catering firması açıp iş hayatına atılmak için Buca Belediyesi’nin ücretsiz kursunda soluğu aldı. Bölgedeki ev hanımlarının talepleri doğrultusunda belirlenen kurs dalları için kayıtlar devam ediyor. Kurslar hakkında ayrıntılı bilgi (0232) 439 10 10 (dahili 1910) numaralı telefonu arayarak alınabiliyor.