Ataman: Obradovic'in gelmesinin sebebi benim

Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Ergin Ataman verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Hürriyet'e konuşan Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin koçu Obradovic'in gelmesine kendisinin sebep olduğunu söyleyerek şunları ifade etti:
- Sizin için "Galatasaray ya da milli takımı bırakacak" diyen Aziz Yıldırım, "Obradovic keşke milli takımı çalıştırsa" dedi. Ne diyorsunuz?
- İroniyle yanıt vereyim. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığını bırakacağını söylüyordu. Herhalde ilk seçimde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığına aday olacak. Yıldırım'ın gönlünden geçen Fenerbahçe'nin hocasının milli takımı çalıştırması olabilir ama konu Ergin Ataman olduğunda, bu tarz spekülasyonlar ortaya atılıyor. Geçen yıl, "Ya Galatasaray'ı ya milli takımı seçsin. Milli takıma oyuncu göndermeyeceğiz" dedi. Bir kulüp başkanının tekelinde değil bu konu. Kararı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verecek. Milli antrenörleri, federasyon belirler.
- Bir gün Fenerbahçe'yi çalıştırabilir misiniz?
- Yok, Ergin Ataman Fenerbahçe'yi çalıştıramaz. Ataman, Galatasaraylı olduğunu Beşiktaş'ta çalışırken bile belli eden bir antrenör. Ataman yıllarca Fenerbahçe'ye ciddi bir rakip olmuş. Son 7 yılda Ataman'ın çalıştırdığı 3 takım şampiyon olmuş hem de Fenerbahçe'nin harcadığı paraların 4'te birine. Fenerbahçe'nin başında dünyanın en kariyerli koçu var. Ama Obradovic'in Fenerbahçe'ye gelmesinin sebebi Ergin Ataman. Bana karşı alabilecekleri en büyük koz olduğu için, Yıldırım Obradovic'i getirdi. Çünkü ondan önce hep kaybettiler.
- Ne zaman ki Obradovic geldi, işte o zaman bir denge geldi. İlk senesinde oynanmayan ve 7. maça gelen bir final serisi. Sonra bütçe farklarından dolayı Fenerbahçe'nin Galatasaray'a üstünlük kurduğunu söyleyebilirim. Sonuçta, Fenerbahçe'ye bir katkım olmuş. Ataman'ı yenmek için Obradovic'i getirdiler, Fenerbahçe de Avrupa'nın en büyüklerinden biri haline geldi.