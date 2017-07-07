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Atamalar Resmi Gazete'de!

Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, Sağlık ile Milli Eğitim Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

07 Temmuz 2017 Cuma 08:48
Atamalar Resmi Gazete'de!

Resmi gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne Banu Aslan Can, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılıklarına Büyükelçi Kaan Esener, Büyükelçi Ümit Yardım, Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcılığına Tercüme Dairesi Başkanı Armağan İnci Ersoy, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Batman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Nurettin Kiyas, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Selçuk, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Burak Keser, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müşavirliğine Rehberlik ve Teftiş Başkanı Zafer Yıldırımlı, Kalkınma Bakanlığı Müşavirliğine Planlama Uzmanı Ramazan Güven, Müsteşar Yardımcılığına Bakanlık Müşaviri Hayri Maraşlıoğlu, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Emin Sadık Aydın, sağlık Bakanlığı Müşavirliğine Semiha Paksoy atandı.

  4 ilin milli eğitim müdürü değişti

  Yayımlanan kararda Milli Eğitim Bakanlığı'na ilişkin atamalara da yer verildi. Buna göre; Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanırken Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Sabahattin Dülger, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Aşım atandı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 08:48
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