Atama bekleyen öğretmenler Cumhurbaşkanıyla görüştü

Atama bekleyen öğretmenler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a taleplerini ilettiklerini ve Ağustos atama sözünü hatırlatıp hem Ağustos'ta hem de Şubat'ta atama istediklerini söylediler.

Sn. Cumhurbaşkanı yeni atama yapıldığını dile getirmiş ve bunun üzerine atama bekleyen öğretmenlerin eski atama yapıldığının ve atama bekleyen öğretmenlerin sayısının çok olduğunun söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı da tebessüm ederek tamam dediği belirtildi.





