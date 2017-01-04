Atama bekleyen öğretmen adaylarına müjde! Mehmet Müezzinoğlu, 2017 içindeki 60 bin kişilik sözleşmeli memur alımının detaylarını açıkladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 4 Ocak 2017 saat 10:00'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda çeşitli açıklamalarda bulunan bakan, 2017'de yapılacak olan memur atamaları hakkında da konuştu.



Bakan Mehmet Müezzinoğlu, sözleşmeli alımların yarısının Millî Eğitim Bakanlığına ayrıldığını belirterek MEB'e sadece sözleşmeli değil, aynı zamanda kadrolu memur alımı da yapılacağını bildirdi. Mevcut memur alımının, yani 60 bin sözleşmeli memur atamasının geriye kalan yarısı ise İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde değerlendirilecek.