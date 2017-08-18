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Atalay Demirci'nin tahliyesiyle ilgili sıcak gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutuklu bulunan Atalay Demirci dün tahliye edilmiş, daha sonra ise tahliye kararına itiraz gelmişti. Bu itiraz reddedildi.

18 Ağustos 2017 Cuma 19:04
Atalay Demirci'nin tahliyesiyle ilgili sıcak gelişme

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 'Terör örgütü üyeliği' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan komedyen Atalay Demirci'nin, tahliye kararına yapılan itiraz, bir üst mahkemece reddedildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dün görülen duruşmada, ilk kez hakim karşısına çıkan sanık Atalay Demirci, etkin pişmanlıktan yararlanması göz önünde bulundurularak, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

Tahliye kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirci'nin kaçma şüphesi, hakkındaki suçlamaya ilişkin öngörülen ceza miktarı ve delil durumuna göre tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep ederek karara itiraz etti.

İtiraz kararını değerlendiren, bir üst mahkeme Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını reddederek, Demirci'nin tahliye kararını onayladı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 19:04
  1. atalay demirci
  2. fetö
  • KanuniKanuni26 dk önce
    Bunların yerine bizleri alırsınız içeri artık. Bizim itiraf edecek bişeyimiz yok. Harbi milliyetçiyiz. Tankın altınada yatarız helikoptere kafada atarız f16 ya levye ile de saldırırız. Görüntüler ortada. Fetöcüler dışarı şehitler , gaziler ve milliyetçiler içeri. Yuh olsun be !... Bunun aksini iddia edenler salınan itirafçılardan ne fayda gördüklerini de açıklamalılar. Gizlilik kararı filan hikaye. Bu ahlar siyasileri de adliyedekileri deTSK dakileri de ifla ettirmez. Demedi demeyin.
  • yasinyasin36 dk önce
    Adam yasakları dinleseydi fetocu olmazdı yurt dışina çikma yasağı verilmiş :)
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