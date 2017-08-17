Atalay Demirci'nin tahliyesine itiraz edildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan komedyen Atalay Demirci'nin, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanan ve 19. Ağır Ceza Mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilen komedyen Demirci hakkındaki tahliye kararına itirazda bulundu.

Başsavcılık, Demirci'nin kaçma şüphesi, hakkındaki suçlamaya ilişkin öngörülen ceza miktarı ve delil durumuna göre tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep etti.