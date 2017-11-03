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Atalay Demirci tekrar gözaltına alındı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda içlerinde Atalay Demirci'nin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

03 Kasım 2017 Cuma 14:34
Atalay Demirci tekrar gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda, FETÖ'nün Gürcistan ve entellektüel yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında yakalama verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından yargılanan komedyen Atalay Demirci ile Pensilvanya'da yaşayan örgüt elebaşına özel tiyatro gösterisi yapan Ömer Pekin de bulunuyor.

İstanbul'da yakalanan Pekin'in, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve FETÖ'nün sözde "entellektüel tiyatrocular imamı" olduğu belirtildi.

Firari zanlıları yakalama çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 14:34
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