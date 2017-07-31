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Atakum’da kapsamlı yol atağı

Atakum Belediyesi, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim birimlerinin 40 yıllık ulaşım problemini çözüyor.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:22
Atakum’da kapsamlı yol atağı

Atakum ilçe genelinde kapsamlı yol çalışmaları yürüttüklerini açıklayan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Özellikle Bütünşehir yasasıyla birlikte köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim birimlerinde vatandaşlarımızın çok önemli talepleri oldu. Yeni mahallelerimiz ile birlikte 5 kat büyüyen hizmet alanımıza eşit hizmet verebilmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Bugüne kadar ahşap köprülerle ulaşım sağlanan, ambulansların çıkamadığı mahallelerde, ekiplerimizin çalışmalarıyla 40 yıllık ulaşım problemleri çözülüyor” dedi.

Koordineli çalışma

Atakum’da özellikle Mahalle statüsüne yeni geçen yerleşim birimlerinde yaşanan ulaşım problemlerinin üzerine gittiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Özellikle mahalle statüsüne sonradan kavuşan yerleşim birimlerinde ulaşım, vatandaşlarımızın kendi imkânlarıyla yaptığı ilkel, ahşap köprülerle sağlanıyordu. Bu noktalarda yaptığımız altyapı çalışmaları ve yol düzenleme çalışmalarıyla bazı mahallelerimizin onlarca yıllık ulaşım problemlerini çözmüş olduk. Bu çalışmalarımızla birlikte ihtiyaç halinde, eskiden mahalleye bile giremeyen ambulans, itfaiye araçları, vatandaşlarımızın kapısına kadar çıkabiliyor” ifadelerini kullandı.

2017’de 220 bin m2 kilitli taş parke yol

Atakum Belediyesi Kilitli Taş Parke Fabrikasında günde 30 bin adet kilitli taş parke üretildiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Kullanım, uygulanabilirlik ve görsel olarak asfalta göre daha uygun olan taş parke uygulamasını hızlandırdık. Üretimini Atakum Belediyemize ait fabrikamızda gerçekleştirdiğimiz parke taşlar ile sadece 2017 yılında 220 bin metrekare kilitli parke taşı döşedik. Yol medeniyettir diyor ve bu düşünceden hareketle ilçemizin yollarını güzelleştiriyoruz” diye konuştu.

Hedef 1 milyon m2 taş parke yol

Atakum ilçesinde 5 katına çıkan hizmet alanına rağmen başarılı düzeyde yol çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Yol yapım çalışmalarında satıh kaplama, asfalt, beton yol ve taş parke yapımı ile son bir yılda 1 milyon metrekare yol yapımı gerçekleştirdik. Taş parke yol yapımında ise hedefimiz 5 yılda 1 milyon metrekare yola kilitli taş parke döşenmesidir. Vatandaşlarımızdan gelen olumlu tepkiler sayesinde çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz. Yeni yerleşim alanlarının sürekli artması nedeniyle yeni yolların yapılması ve mevcut yolların daha kullanışlı hale gelmesini önceliğimiz haline getirdik” şeklinde konuştu.

Her alanda lider bir Atakum

Atakum’un 56 mahallesinin tamamında Atakum Belediyesi ekiplerinin gece-gündüz çalışmalar yaptığını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı açıklamasını şöyle tamamladı: “İlçemizde başlattığımız hizmet atağı 3 yıldır aynı kararlılık ve sürekliliğiyle devam ediyor. İlçemizin dört bir yanında sürdürülen yol yapım çalışmalarıyla mahallelerimizin sokaklarını güzel ve kullanışlı hale getiriyoruz. Kilitli taş parke ve asfalt çalışmalarımız mahallelerimizin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Gerek kilitli taş parke, gerekse asfalt uygulama yöntemiyle ilçemizin yollarını yeniliyoruz. Her alanda gelişen, her alanda lider olan bir Atakum için çalışmalarımız devam edecek.”

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:22
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