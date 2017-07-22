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Atakum’da akıllı belediyecilik

Hayata geçirdikleri E-KENT55 projesiyle Atakumluların tüm belediyecilik işlemlerini belediye binasına gelmek zorunda kalmadan gerçekleştirebildiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Attığımız teknoloji adımıyla sayesinde Atakum ilçesinin gelecek 100 yılına taban oluşturabilecek akıllı belediyeciliği hayata geçirdik” dedi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:30
Atakum’da akıllı belediyecilik

Atakumluların belediyecilik hizmetlerini kolayca alabilmeleri için akıllı belediyeciliğin en güzel örneklerini Atakum’da hayata geçirdiklerini belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak teknolojiyi en üst seviyede kullanıyoruz. Halkımız belediyemize istediği yerden, istediği saatte ulaşabilsin diye birçok teknolojik adım attık. Atakum Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz e-belediyecilik hizmetlerimizle, öncü konumdayız” dedi.

7/24 belediyecilik

Atakumluların belediyecilik hizmetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz ve kolaylıkla alması için önemli bir teknolojik altyapı hazırladıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Bu projemiz ile vatandaşlarımız işlemlerini günün her saati gerçekleştirebiliyor. Teknolojik altyapımız belediyemizde hem verimlilik hem tasarruf hem de gelir artışı sağlıyor. Atakum ilçesinin gelecek 100 yılına taban oluşturabilecek akıllı belediyeciliği hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Akıllı İş Süreci ile belediye hizmetleri şeffaflaştırılarak daha hızlı hale getirdiklerini belirten Başkan Taşçı, “Vatandaşlarımız, hizmet masaları, internet, SMS ve mobil cihazlarıyla isteklerini, dileklerini ve şikâyetlerini belediyemize ilettiği anda iş süreci başlıyor. Tüm adımlar izlenebiliyor, halkımız süreç ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi oluyor. Coğrafi Bilgi Sistemi ile de vatandaşlarımıza günlük hayatta birçok kolaylık ve yenilik sunduk. Halkımız mesai saatleri dışında da birçok işlemlerini bulundukları her yerden halledebiliyor.Bu önemli teknolojik adımımız sayesinde akıllı belediyecilikte Türkiye’nin öncüsü konumdayız” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:30
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