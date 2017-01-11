Ataköy'de tentenin çökmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Ataköy'de cami avlusundaki tentenin çökmesine ilişkin olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



Savcılık, emniyete olayda sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi için talimat verdi.



Olayda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ağır yaralandığı öğrenilirken, cami imamı Adem Karabey'in de emniyet tarafından ifadesinin alınacağı bildirildi.



Yapılan soruşturma sonucunda, olayla ilgili olarak ihmali bulunan kişi veya kişilere dava açılacak.





