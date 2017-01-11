Ataköy'de tentenin çökmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Ataköy'de cami avlusundaki tentenin çökmesine ilişkin olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Savcılık, emniyete olayda sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi için talimat verdi.
Olayda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ağır yaralandığı öğrenilirken, cami imamı Adem Karabey'in de emniyet tarafından ifadesinin alınacağı bildirildi.
Yapılan soruşturma sonucunda, olayla ilgili olarak ihmali bulunan kişi veya kişilere dava açılacak.
İstanbul Ataköy'de cami avlusundaki tentenin çökmesine ilişkin olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.