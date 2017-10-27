ATAK'ın en büyük rakibiydi... Üretimi durduruldu

ABD'li 'Bell Helicopter' tarafından üretilen ve 2010 yılından itibaren Amerikan Deniz Piyadeleri tarafından kullanılan çift motorlu AH-1Z taarruz helikopterinin imalat hattı sipariş gelmediği için kapatılıyor.

ATAK'IN EN BÜYÜK RAKİBİYDİ

Türkiye'nin milli helikopteri ATAK'ın en büyük rakiplerinden bir olan AH-1Z'ler Pakistan'a hibe edilmesine rağmen Pakistan hükümeti 30 adet ATAK almak için Türkiye ile görüşmeler yapıyor. Anlaşma sağlanırsa Pakistan 30 adet ATAK için yaklaşık 2 milyar dolar ödeme yapacak.

ATAK'IN YENİ VERSİYONLARI GELİYOR

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir geçtiğimiz günlerde ATAK helikopterinin de abisi olacak, daha ağır, daha atak bir helikopterin tasarım işlemlerinin başladığını açıklamıştı.

Haber7