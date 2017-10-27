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ATAK'ın en büyük rakibiydi... Üretimi durduruldu

ATAK helikopterin en büyük rakibi olan ABD'li AH-1Z'lerin imalat hattı kapanıyor.

27 Ekim 2017 Cuma 15:47
ATAK'ın en büyük rakibiydi... Üretimi durduruldu

ABD'li 'Bell Helicopter' tarafından üretilen ve 2010 yılından itibaren Amerikan Deniz Piyadeleri tarafından kullanılan çift motorlu AH-1Z taarruz helikopterinin imalat hattı sipariş gelmediği için kapatılıyor.

ATAK'IN EN BÜYÜK RAKİBİYDİ

Türkiye'nin milli helikopteri ATAK'ın en büyük rakiplerinden bir olan AH-1Z'ler Pakistan'a hibe edilmesine rağmen Pakistan hükümeti 30 adet ATAK almak için Türkiye ile görüşmeler yapıyor. Anlaşma sağlanırsa Pakistan 30 adet ATAK için yaklaşık 2 milyar dolar ödeme yapacak.

ATAK'IN YENİ VERSİYONLARI GELİYOR

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir geçtiğimiz günlerde ATAK helikopterinin de abisi olacak, daha ağır, daha atak bir helikopterin tasarım işlemlerinin başladığını açıklamıştı.

Haber7

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 15:47
  1. ATAK
  2. Türkiye
  3. AH-1Z
  • AnalizciAnalizci58 dk önce
    Acele etmeyin motorda gelir.Onlarda olacak.Özel sektörün, TMMOB ve Akademisyenlerin çekinik durması ve isteksiz olması, hükümete karşı husumet içinde olması ne yazıkki motor yapımını geciktirmekte ve baltalamaktadır. Bunlar bilinçlidir. Motor yapımını bu hükümete yar edip batıya ihanet etmek istemiyorlar.
  • hamidohamido1 sa önce
    Çok normal . Atakla rekabet edemez di en azından maliyet açısından.
  • serkan aydinserkan aydin1 sa önce
    super cobra helikopteri dir bu ah-1z denen helikopter..yeni modellerine super cobra denir eski modellerine ise cobra..turkiyeninde saldiri helikopterleri atak hizmete girmeden once cobralardi ve hala 30 cobra ile 6 daha modern super cobra helikopteri turkiye envanterindedir atak harici..bu cobralarla cok terörist kellesi aldik..esasinda uretim hattinin kapanma sebebi cok eskiden beri uretildigi icin yeni jenerasyon bir helikopter degildi amerika bunlari vietnam savasinda kullaniyodu ve suan icin amerikan ordusu bu helikopterleri envanterden cikarali cok olmustu cok az miktaramerikqn deniz piyadeleri kullanir sadece...amerikanin suanda hizmetindeki saldiri helikopterleri cobra degil apache helikopterleridir ve apacheler cobradan da atak helikopterlerinden de cok daha iyi bir helikopterdir..
  • Mustafa Eryılmaz Mustafa Eryılmaz 4 sa önce
    Güzel işler fakat ben halen düzgün bir iş bulamadım 9 ay boşum en az 2013'te iflas ettiğimden beri icralık olmuş kişiye iş imkanı yok neredeyse.
  • HASANHASAN4 sa önce
    bantı satın alın türkiyede üretelim
  • KorkusuzKorkusuz4 sa önce
    Eeeee korkunun bir bedeli vardır değil mi?
  • alaettin alaettin 5 sa önce
    savunmagidişi gUzel ancakdiyer alanlardan daatak yapılıp hızlanmasıgerek

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