ATAK teröristlere böyle mermi yağdırıyor

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) yerli imkanlarla geliştirilen milli helikopetimiz ATAK operasyonlarda kullanılmaya başlandı. Yeni nesil teknolojiyle donatılan ATAK, yüksek manevra kabiliyeti ve özgün silah teknolojisi ile özellikle PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda Mehmetçik'e önemli ateş desteği sağlıyor. Gelişmiş hedef tespit sistemi sayesinde de teröristleri adeta avlıyor.

T129 Atak helikopterinden 20 mm'lik top ve 70 mm'lik güdümsüz roket atışları, Atak helikopterinin kamerasına böyle yansıdı.