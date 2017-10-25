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ATAK Dubai'de sahneye çıkıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ/TAI), katılacağı uluslararası organizasyonlarda Asya ve Ortadoğu pazarlarına yönelik iddiasını ortaya koyacak.

25 Ekim 2017 Çarşamba 10:42
ATAK Dubai'de sahneye çıkıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ, 6-9 Kasım'da Tayland'da Savunma ve Güvenlik Fuarı'na, 12-16 Kasım'da da Dubai Airshow'a katılacak.

TUSAŞ, bu kapsamda iki farklı coğrafyada savunma pazarındaki etkinliğini artırmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirecek.

T129 ATAK helikopteri, en dikkat çekici havacılık gösterilerinden birine ev sahipliği yapan Dubai'de ilk kez uçuşlu gösteri gerçekleştirecek. T129 ATAK'ın, Dubai Airshow'un ilk 3 günü gösteri yapması planlanıyor.

Kuruluş, statik alanda sergileyeceği ANKA-S, HÜRKUŞ ve T625 helikopteriyle de Dubai Airshow'a güçlü bir katılım gösterecek.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, fuarın ilk günü şirketin şalesinde, T129 ATAK helikopterinin gösteri uçuşu dolayısıyla düzenlenecek resepsiyonda misafirleriyle bir araya gelecek.

Şirket, Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'na ise ANKA, HÜRKUŞ, Milli Muharip Uçak ve ATAK maketleriyle katılarak, savunma ve havacılık sektöründe hızla büyüyen Asya pazarında adından söz ettirmeyi hedefliyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 10:42
  1. Ortadoğu
  2. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ
  3. TUSAŞ
  4. Asya
  5. TAI
  6. Tayland
  7. T129 ATAK
  • milletmillet2 sa önce
    Maaşallah maşallah Rabbim muvaffakiyetler nasip etsin.Allah bu millete ilim yapan ihlaslı nesiller ihsan etsin
  • Hy-hyHy-hy9 sa önce
    Atak helikpterini abartmayın,ne helikopterler var Atak ellerine su dökemez.Hiç yoktan iyidir,yarı millidir.
  • alaettin alaettin 10 sa önce
    HA GAVRETEN YİĞİTENSAGLAMYAPISERIÜRETİM BUNUNLABİRLİKTE KARGO HELİKOPTER GARAC HELİKOPTEROLMALI
  • rizelirizeli11 sa önce
    20 yıl önce bizimkiler tatile gider oralarda elin gavurununyaptıklarına bakar üzülürdü şimdi elhamdüllilah biz yapıyoz satarız inşanlah
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