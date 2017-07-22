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Ata sporları Kocayayla’da

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ikinci kez düzenlenen ‘Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’, Keles Kocayayla’da yapılan törenle başladı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:36
Ata sporları Kocayayla’da

Vatandaşların ilgi gösterdiği şenlik, 5000 yıllık geçmişe sahip tarihi spor oyunlarıyla start aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, açılışta yaptığı konuşmada, gelenek ve görenekleri yaşatarak ecdada layık olmaya çalıştıklarını vurguladı. Türk milleti olarak şanlı bir geçmişe sahip olduklarını belirten Başkan Altepe, dünyanın neresine gidilirse gidilsin Osmanlı Türk adaleti ile hoşgörüsünün karşılarına çıktığını söyledi. Osmanlı’nın hüküm sürdüğü toprakların hiçbirinde kimsenin rahatsız olmadığını, insanların dinlerini ve kültürlerini özgürce yaşadığını hatırlatan Başkan Altepe, ecdadı anmak ve gelenek ile görenekleri yaşatmak için bu tür etkinlikleri organize ettiklerini vurguladı. Başkan Altepe, “Gurur duyulacak, şanlı bir geçmişimiz var. Nereye gitsek, Osmanlı Türk eserleri yok edilmiş. Belgrad’da 220 cami varmış, şimdi 1 tane kalmış. Yine Üsküp’te 128 tane cami varmış, şimdi 20 tane kalmış. Bizim ecdadımız ise hüküm sürdüğü topraklarda 1 kilise bile yıkmadı. Onun için bu millet, büyük bir millet. O yüzden gelenek ve göreneklerimize, kültürümüze sahip çıkıyoruz” dedi.

Bursa ve çevresi dahil olmak üzere Türkiye’deki Yörük-Türkmen Dernek ve federasyon temsilcilerinin de katıldığı şenlikte kökbörü (oğlak kapma), pars ve kuşak güreşleri, at yarışı, mangala, at üzerinde ok atma, atlı güreş, yaya okçuluğu, aşık atma, matrak cenk sporu gibi spor, savaş ve strateji oyunları oynanmaya başlandı. Ünlü dombra sanatçısı Arslanbek Sultanbek ile Kerküklü ses sanatçıları Ahmet Tuzlu ve Osman Avcı konser verecek.Yine Kırgız, Kazak, Kafkas danslarından ve aşıkların atışmalarından örnekler sergilenecek.

Uludağ’ın eteğindeki tarihi Kocayayla’da Kazak, Kırgız, Uygur, Özbek, Türkmen, Tatar, Nogay gibi akraba topluluklarının kültürel objeleri, lezzetleri ve giysileri izleyenlerin beğenisine sunulacak. Yaylada kımız, süzme yoğurt ve kurut yapımı, Boorsak, çelpek, çiğbörek gibi hamur işleri ile yün eğirme, kilim dokuma, gelin alma, aşık atışması, beşik toyu, betaşar (duvak açma), börk, kılıç ve bıçak üretimi, türk dünyası sohbetleri ve aksakallar toyu gibi geleneksel törenler ve el sanatları isteyenlere uygulamalı olarak öğretilecek. Arasta Çarşısı’nda ise geleneksel el sanatları ürünleri satışı yapılacak, Göktürk alfabesi dersleri verilecek.

Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Pazar günü son bulacak.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:36
  1. Türkiye
  2. Bursa
  3. Tata
  4. Tatar
  5. Tat
  6. Recep Altepe
  7. Kerkük
  8. Belgrad
  9. Göktürk
  10. Uludağ
  11. Uygur
  12. Keles
  13. Üsküp
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