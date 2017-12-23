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At ve eşek sayısında şüpheli düşüş

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için alınan kavurma konservelerinde at eti tespit edilmesiyle gözler bir kez daha ucuz et tartışmasına çevrildi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 09:04
At ve eşek sayısında şüpheli düşüş

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için alınan kavurma konservelerinin 4 bin 50 kilogramında at eti tespit edilmesiyle gözler bir kez daha ucuz et tartışmasına çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre son 10 yılda at, eşek ve katır sayısı neredeyse yarı yarıya azaldı. 2007 yılında 188 bin 640 olan at sayısı yüzde 36.4 azalarak 120 bine, eşek sayısı ise yüzde 48.6 azalarak 296 bin 114 adetten 152 bine düştü. Yüzde 43.9 gerileyen katır sayısı da 68 bin adetten 38 bine indi. Teknolojik gelişmeler ulaşımda ve tarımda çift sürmek gibi işler için kullanılan hayvanların payını giderek azaltsa da tek tırnaklıların bu kadar hızlı azalması dikkat çekti.

Öte yandan veriler Türkiye’nin toplam kırmızı et üretiminin yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.6 azalışla 301 bin 331 ton olduğunu ortaya koydu. 9 aylık üretim 794 bin 417 tonda kalırken, 9 aylık azalış yüzde 11’i geçti. Türkiye’nin toplam kırmızı et üretimi 2016 yılında 1 milyon 173 bin tondu. Yıllık kırmızı et tüketimi ise yaklaşık 1 milyon 350 bin ton. 177 bin tonluk açık da ithalatla giderilmeye çalışılırken yerli üretim azalıyor. Bunun en önemli nedeni ise maliyet.

 

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 09:04
  1. TÜİK
  • OSMANLIOSMANLI13 sa önce
    O kasaplara sormak lazım...tam rakamı onlar bilir..!!
  • EtciAliEtciAli15 sa önce
    Ben de kendi kendime sorardim, kebablarin tadi niye eskisi gibi degil.
  • Ertug hanErtug han15 sa önce
    Son 10 yilda at ve esek sayisi yari yariya azalmis ne oldular acaba?
  • Ömer gencÖmer genc15 sa önce
    Çiftçilik hayvancılık ayrı değil bir bütündür.Yem bitkisi şeker pancarı vs. Çiftçi hayvan beslemeli meralar olmalı vs.Tarım politikası Milli Olmalı..
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