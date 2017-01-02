At keserlerken jandarma bastı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir at çiftliğine düzenlenen baskında kesilmiş atlara ait parçalar, ölü ve ölüme terk edilmiş atlar ele geçirdi.

At keserlerken jandarma bastı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 15:04
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Etrafı tel çitle çevrili, içerisinde hangar şeklinde bir depo bulunan ormanın kenarındaki at çiftliğinde kaderine terk edilmiş 5 atın yanı sıra 1 tane ölüme terk edilmiş yerde can çekişen, bir tane de öldürülmüş at ve kesilmiş atların iç organları bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan F.D. ve S.E., atları satmadıklarını, kestikleri atların etlerini çiftlikteki köpeklere verdiklerini iddia ettiler.

Diğer taraftan, yapılan ihbarın ardından konuyla ilgili bilgi verilen zabıta ekipleri jandarma ile birlikte olay yerine giderek tutanak hazırlarken, F.D. ve S.E., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

 
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