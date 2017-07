At eti satan işyeri kapatıldı

Yaklaşık 1 ay önce Türkiye Petrolleri Mahallesinde çöp konteynırında vatandaşlar tarafından görülen kesik at başı ile ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri soruşturmayı sonuçlandırdı.

Kesik at başının bulunmasının ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü adıyaman'da ki 94 işletmeden et numunesi aldı. Alınan numunelerden durumundan şüphelenilen 30 numuneyi tetkik için laboratuara gönderdi. Numunelerden Çevre Yolu üzerinde bulunan MÇ isimli lokantanın tek tırnaklı et sattığı tespit edildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl müdürlüğü tarafından işyerine tek tırnaklı hayvan eti sattığı için 16 bin TL, sattığı etin faturası olmadığı için 3 bin TL olmak üzere toplam 19 bin TL para cezası kesti. Adıyaman Belediyesi ise işyerine mühürleyerek kapattı.