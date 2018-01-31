Asya-Pasifik’ten iş adamları geliyor
Türkiye, Rusya, Hindistan ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu 28 ülkenin üye olduğu Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) bu yıl sonuna doğru İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi için hazırlıklara başladı.31 Ocak 2018 Çarşamba 10:08
TOBB Başkanı ve Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve CACCI Başkanı Jemal Inaishvili zirve öncesi 5 Şubat’ta TOBB İstanbul Hizmet Binasında basın toplantısı düzenleyecek. Zirvenin Türkiye ekonomisinin atağa geçtiği bir dönemde Cumhurbaşkanlığı düzeyinde gerçekleştirilecek olması da ayrı bir önem arz ediyor.