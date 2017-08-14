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Asya kıtasının zor günleri! Bilanço 70'e çıktı

Nepal’de cuma gününden bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı toprak kayması ve sel felaketi nedeniyle ölenlerin sayısı 70’e yükseldi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:39
Asya kıtasının zor günleri! Bilanço 70'e çıktı

Nepal’de 4 gündür devam eden şiddetli yağmurların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle en az 70 kişi hayatını kaybetti. Başkent Katmandu'nun 80 kilometre güneyindeki Rapti Nehri'nin taşması nedeniyle çevredeki restoranları ve otelleri su basarken, yaklaşık 600 turist bölgede mahsur kaldı. Sauraha Otellerinin sahibi Suman Ghimire, yaklaşık 300 konuğun filler ve traktör yardımıyla bölgeden uzaklaştırılarak, güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti. 

Haberleşme Bakanı Mohan Bahadur Basnet, 50 kişinin kayıp olduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Bahadur, özellikle Hindistan sınırındaki ovalarda en az 60 bin evin sular altında kaldığını ve bazı köylere ulaşılamadığını aktardı.

Yetkililer, selin Hindistan’ın Assam eyaletini de vurduğunu belirterek, son 2 gün içerisinde en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 2.3 milyon kişinin evsiz kaldığını açıkladı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:39
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