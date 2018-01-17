Asya borsaları karışık seyretti

Japonya'da kasım ayına yönelik çekirdek makine siparişlerinin düşüş beklentilerinin aksine yükselmesinin ardından dolar/yen paritesi yüzde 0,4 artışla 110,8 seviyelerinde dengelendi. Verideki hızlı artışa karşın dün tarihi zirvesini test eden Nikkei 225 endeksi gelen kar satışlarının etkisi ile günü yüzde 0,4 azalışla 23.868,34 puandan kapattı.



Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.465,2 puanla Ocak 2016'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından kapanışa doğru yüzde 0,2 değer kazanarak 3.442,7 puana ulaştı.



Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 azaldı ve 2.515,43 puana geriledi.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 primle 34.918,17 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 31.853,11 puanda seyrediyor.

