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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:43
Asya borsaları karışık seyretti

Japonya'da kasım ayına yönelik çekirdek makine siparişlerinin düşüş  beklentilerinin aksine yükselmesinin ardından dolar/yen paritesi yüzde 0,4  artışla 110,8 seviyelerinde dengelendi. Verideki hızlı artışa karşın dün tarihi  zirvesini test eden Nikkei 225 endeksi gelen kar satışlarının etkisi ile günü  yüzde 0,4 azalışla 23.868,34 puandan kapattı.
 
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.465,2 puanla Ocak 2016'dan bu yana  en yüksek seviyeyi görmesinin ardından kapanışa doğru yüzde 0,2 değer kazanarak  3.442,7 puana ulaştı.
 
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 azaldı ve 2.515,43 puana  geriledi.
 
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 primle 34.918,17 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 31.853,11 puanda seyrediyor.
 

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 10:43
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