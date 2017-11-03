Asya borsaları 1 ülke hariç alıcılı

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Çin'de Caixin tarafından açıklanan ekim ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi bir önceki aya kıyasla 0,6 puan artarak 51,2'ye yükseldi. Verideki artışa karşın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından başlayan düşüşünü sürdürdü. Endeks, 3.347,36 puanla 29 Eylül'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi sonrasında, kapanışa doğru yüzde 1 değer kaybederek 3.350,6 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi, yüzde 0,5 yükselişle 2.557,97 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 33.624,75 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,3 primle 28.605,96 puanda seyrediyor.

Japonya piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesinin yüzde 0,1'lik düşüşle 114 seviyelerinde dengelendiği görülüyor.