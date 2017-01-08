Asus'tan dünyada bir ilk!

Bu haber 2.965 kez okundu

Google'ın Daydream VR platformunu ve Tango'yu aynı anda destekleyen tek cihaz olma ünvanına sahip olan Zenfone AR, bu sayede sanal ve artırılmış gerçekliği bir arada sunuyor.

5.7 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranında QHD çözünürlük sunan Zenfone AR, Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 821 işlemcisinden ve Adreno 530 grafik biriminden gücünü alıyor.

8 GB RAM'e sahip dünyanın ilk akıllı telefonu olan Zenfone AR'da, 23 megapiksel çözünürlüğünde olan ve 4K video çekimi yapabilen Sony IMX318 sensörün kullanıldığı bir arka kamera yer alıyor.

Ayrıca, cihazın arka tarafında Tango platformunun gereksinimlerini karşılamak için hareket izleme ve derinlik algılama kamerası bulunuyor.

Tayvanlı şirket Android 7.0 Nougat ile piyasaya çıkacak olan ZenFone AR'da, aşırı ısınmayı önlemek için özel bir buhar soğutma teknolojisini kullandıklarını belirtiyor.

ASUS ZENFONE AR ÇIKIŞ TARIHI VE FIYATI!

Asus, yeni akıllı telefon modeli ZenFone AR fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili detayları aktarmadı. Lakin, kuvvetle muhtemel Asus ZenFone AR 2017'nin ikinci çeyreğinden sonra piyasada yer etmeye başlayacak.