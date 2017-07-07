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Astsubay iki kardeşi ölüm ayırdı

Muğla’nın Akyaka ilçesinden serinlemek için girdikleri suda akıntıya kapılan asker kardeşlerden biri boğulurken, diğerinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

07 Temmuz 2017 Cuma 08:21
Astsubay iki kardeşi ölüm ayırdı

Edinilen bilgiye göre, ikisi de astsubay olan M.Ç. ve H.H.Ç .isimli kardeşler, akşam saatlerinde serinlemek için Muğla Akyaka’da kanal ile denizin kesiştiği bölgede suya girdi. Ters akıntıya kapılan kardeşler bir anda suya batıp çıkmaya başladı.

Çevredekilerin durumu fark edip yardıma koşması üzerine her iki kardeş de sudan çıkarıldı. Kardeşlerden biri ambulansla Marmaris’e kaldırılırken diğeri de Muğla’daki hastaneye kaldırıldı. Marmaris’teki hastaneye kaldırılan M.Ç.’nin yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği, diğer kardeşin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 08:21
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