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Astropay Resmi Sitesinden Yüksek kur ile Astropay bozum firsatları

Astropaycard.Net Türkiye Resmi astropay kart satış sitesi kullanıcılarına yeni nesil sitesi ile hizmt vermeye başladı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 08:35
Astropay Resmi Sitesinden Yüksek kur ile Astropay bozum firsatları

Türkiye ve dünyanın birçok yerinde artık alışverişlerde kredi kartı veya EFT yerine online ödeme kartları kullanılıyor. Yasal zemin üzerinde hizmet veren astropaycard.net, tüm bunlara ek olarak kullanıcıları için sunduğu avantajlarla müşterilerinin yüzünü güldürüyor.

Uzun zamanların elektronik kart alışverişindeki deneyimli ismi EPAY, elektronik kartlarda yenilikler yapmaya devam ederken mevcut alışverişlerin daha ekonomik olması ve alışveriş yapan müşterilerin daha fazla avantajdan yararlanabilmesi için gerekli adımları atmaya devam ediyor. Türkiye’nin resmi Astropay resmi reselleriwww.astropaycard.net, üye olan tüm kullanıcılarına en iyi avantajları sunarak online ödemelerde güven ve ayrıcalıklı olmanın keyfini sunuyor.

Astropaycard.Net’den yapılan açıklamaya göre;

  • Üye olan her kullanıcıya ucuz astropay satın alma şansı,
  • Yaptıkları alışverişlerden bonus kazanma,
  • Yılda bir defa yapılan çekilişe katılarak 1 adet otomobil ve 1 adet iPhone marka cep telefonu kazanma hakkı,
  • Kart satın alma işlemlerinde müşteri hizmetleriyle görüşmeye gerek kalmadan 7/24 sipariş verme kolaylığı,
  • Cep telefonuna SMS veya e-posta adresine gelen PİN kodunu beklemeye gerek kalmadan üye panelinden kupon koduna ulaşma imkanı.
  • Yüksek kur üzerinden astropay bozdurma firsati.

Tüm bunların yanında müşterileri için yenilikler yapma yolunda adım atmaya devam eden EKOPAY, sektörün en çok tercih edilen ismi olma liderliğini elden bırakmamak adına yeni çalışmalar yapmaya devam edeceğini söylüyor.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 08:35
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