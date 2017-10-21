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Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı

UUİ’deki astronotlar, istasyonun robot kolunda bulanık gösteren kamerayı değiştirmek için uzay yürüyüşüne çıktı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 15:58
Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ)'nda görevli astronotlar, istasyonun robot kolunda bulanık gösteren kamerayı değiştirmek üzere uzay yürüyüşüne çıktı.

KAMERAYI DEĞİŞTİRECEKLER

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) komutanı Randy Bresnik ve astronotluktan önce öğretmen olan Joe Acaba, iki hafta önceki yürüyüş sırasında kurulan yeni robot kolun üzerindeki kamerayı değiştirmeyi hedefliyor.

Robot kolun istasyona gelen kargo gemilerini yakalaması için kameranın keskin odağa sahip olması gerekiyor.

UUİ'ye birkaç hafta içinde yeni bir teslimatın gönderilmesi planlanıyor. Bu, istasyonun ABD'li sakinlerinin iki hafta içinde yaptığı 3. yürüyüş oldu. Bresnik, daha önceki iki yürüyüşe Mark Vande Hei ile çıkmıştı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 15:58
  1. Uluslararası Uzay İstasyonu
  2. Astronotlar
  3. ROBOT
  4. kamera
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