Astronot besini 'kinoa' Tekirdağ'da piyasaya çıktı

Aşağıkılıçlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Halil Kıvrak, 5 dekar alanda elde ettiği 1 ton 70 kilogram kinoa ürününü satışa sundu.

Halil Kıvrak'ın satışa sunduğu 1 ton 70 kilogram kinoa, Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Derneği (TUKİYED) tarafından kilogramı 6 liradan satın alındı.

TUKİYED Tarımsal İşlerden Sorumlu Ziraat Yüksek Mühendisi Birkan Belen, satış sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Trakya'da kinoa veriminin yüksek olduğunu, fiyatların da çiftçileri memnun edeceğini söyledi.

Belen, Trakya'da kinoa rekoltesinin diğer yerlere göre yüksek olduğunu belirterek, "Kinoa, Trakya'da yaygın bir şekilde üretilmeye başlandı. Kinoa fiyatları kaliteye göre 5 ile 8 lira arasında değişiyor. Biz de dernek olarak çiftçimizin ürünlerinin kalitesine göre belirlediğimiz fiyatlardan alıyoruz. Kinoa, ayçiçek ve buğday gibi ekilmesi son yıllarda tercih edilen bir ürün." diye konuştu.

Çiftçi Halil Kıvrak ise kinoadan istediği verimi aldığını, ekim alanlarını genişleterek diğer üreticilere de bu ürünü tavsiye edeceğini belirtti.