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Astronot besini 'kinoa' Tekirdağ'da piyasaya çıktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, sezonun ilk  kinoası kilogramı 6 liradan satıldı.

15 Ağustos 2017 Salı 10:29
Astronot besini 'kinoa' Tekirdağ'da piyasaya çıktı

Aşağıkılıçlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Halil Kıvrak, 5 dekar  alanda elde ettiği 1 ton 70 kilogram kinoa ürününü satışa sundu.

Halil Kıvrak'ın satışa sunduğu 1 ton 70 kilogram kinoa, Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Derneği (TUKİYED) tarafından kilogramı 6 liradan satın alındı.

TUKİYED Tarımsal İşlerden Sorumlu Ziraat Yüksek Mühendisi Birkan  Belen, satış sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Trakya'da kinoa  veriminin yüksek olduğunu, fiyatların da çiftçileri memnun edeceğini söyledi.

Belen, Trakya'da kinoa rekoltesinin diğer yerlere göre yüksek olduğunu  belirterek, "Kinoa, Trakya'da yaygın bir şekilde üretilmeye başlandı. Kinoa  fiyatları kaliteye göre 5 ile 8 lira arasında değişiyor. Biz de dernek olarak  çiftçimizin ürünlerinin kalitesine göre belirlediğimiz fiyatlardan alıyoruz.  Kinoa, ayçiçek ve buğday gibi ekilmesi son yıllarda tercih edilen bir ürün." diye  konuştu.

Çiftçi Halil Kıvrak ise kinoadan istediği verimi aldığını, ekim  alanlarını genişleterek diğer üreticilere de bu ürünü tavsiye edeceğini belirtti.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 10:29
  1. kinoa
  2. tekirdağ
  3. Trakya
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