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ASTİM OSB’de yangın

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan ASTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan orman ürünleri deposunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesinin ardından kontrol altına alındı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:23
ASTİM OSB’de yangın

Yangın, öğlen saatlerinde ASTİM OSB 771 sokak üzerinde bulunan depo ve atölye olarak kullanılan iş yerinde meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangını söndürmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi saatlerce uğraş verdi. Yangında söndürme çalışmalarına katılan ve iş yerinde çalıştıkları öğrenilen R.U. ve N.E. isimli iki kişi dumandan etkilenerek fenalık geçirdi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çalışanlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Havanın oldukça sıcak olduğu öğlen saatlerinde ASTİM OSB 771 sokak üzerinde bulunan ve defne yapraklarının depolandığı depodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar bir yandan yangına müdahale edip diğer yandan da itfaiyeden yardım istedi. Kuru olduğu için cayır cayır yanmaya başlayan depodaki ürünleri söndürmek için ekipler yoğun çaba sarf ederken dumanlar gökyüzünü kapladı. Aydın büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makineleri ile de müdahale edilen yangın çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:23
  1. Aydın
  2. Organize Sanayi Bölgesi
  3. Yangın
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