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Assange’dan Trump’a tokat

Wikileaks’in kurucusu; 15 Temmuz darbe girişimini destekleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaçtığını yazan NBC kanalının, Trump’ın “Yalan haber ödül listesinde” yer almamasına tepki gösterdi. Assange, “Yakın dönemin en vahim yalan haberi Trump’ın listesinde yok” derken sosyal medya hesabından Erdoğanlı Türk bayrağı fotoğrafını yayınladı.

19 Ocak 2018 Cuma 03:38
Assange’dan Trump’a tokat

Amerikan’nın iki yüzlülüğü ve Türkiye’ye yönelik manipülasyonu, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’yi bile isyan ettirdi... Assange; ABD Başkanı Trump’ın “Yalan haber ödül listesinde”, 15 Temmuz darbe girişimini destekler nitelikte yayın yaparak “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaçtığını” yazan NBC’nin yer almamasına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “yalan haber ödülleri” listesiyle ilgili görüşünü Twitter hesabından yayımladığını mesajla paylaşırken, sarı şeytanın Amerikan kanalının Türkiye’deki darbeyi destekler nitelikteki yalan haberini yok saymasını ise, eleştirdi.

Yakın dönemin en vahim yalan haberi, Trump’ın yalan haber ödülleri listesinde yok” ifadesini kullanan Assange, “NBC, Türkiye’de yüzlerce kişinin öldürüldüğü askeri darbe girişimine önemli bir destek sağladı. NBC ‘üst düzey ABD askeri kaynağına’ dayandırarak Erdoğan’ın ülkeden kaçtığı yalan haberini yaptı” değerlendirmesinde bulundu.

Assange mesajında, Anadolu Ajansı’nın (AA) 26 Temmuz 2016 tarihli “Türkiye NBC’den Erdoğan yalan haberi için özür dilemesini talep etti” başlıklı İngilizce haberinin bağlantısını da paylaştı.


AMAÇ UNUTTURMAK

Sarı şeytanın amacı, destekledikleri FETÖ’nün yapmaya çalıştığı hain darbe olayını ve yandaşı NBC kanalının yalanını unutturmak. Avustralyalı aktivistin eleştirdiği Trump, yalan haber listesinde birinciliği, kendisinin başkanlığa seçildiği günü, piyasaların bir daha toparlanamayacak şekilde çökeceğini yazan New York Times yazarı Paul Krugman’a verdi. Toplamda 10 yalan haber örneğine yer verilen listede, ikinciliği ABC, üçüncülüğü de CNN televizyonları aldı.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 03:38
  1. Assange
  2. Wikileaks
  3. NBC
  4. yalan haber ödülleri
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