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Asrın transferi İbrahimovic'te flaş gelişme

İbrahimovic için Süper Lig'in iki dev kulübü Beşiktaş ve Galatasaray kıyasıya yarışa girdi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 17:11
Asrın transferi İbrahimovic'te flaş gelişme

Türkiye'de ara transfer dönemi şimdilik sakin geçse de dünyayı sarsacak bir bomba her an patlayabilir. Bu sarsıntıya neden olacak isim, dünyanın en iyi birkaç golcüsünden biri olan Zlatan İbrahimovic'ten başkası değil. Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ile Galatasaray, Manchester United'lı süper yıldız için düğmeye bastı. Beşiktaş'ın İbrahimovic operasyonunu ilk olarak önceki gün İtalyan medyası açığa çıkardı.

Çizme'den yayılan bu haberin futbol dünyasında yarattığı heyecan sürerken dün de Galatasaray cephesinden benzer bir iddia geldi. Buna göre başkan Dursun Özbek 20 Ocak'taki kongre öncesinde camiaya, "İbrahimovic'le anlaştım" müjdesini vererek seçimi ezici çoğunlukla kazanmayı planlıyor. İbrahimovic'i transfer etmek hiç kolay değil ama görünen o ki Galatasaray da Beşiktaş da bunun için elinden geleni yapacak.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 17:11
  1. Ibrahimovic
  2. Zlatan Ibrahimovic
  3. Beşiktaş
  4. Galatasaray
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