Asrın tiyatrosunda ‘trajikomik’ sorular

ABD’de görülen 17/25 Aralık kumpasının devamı niteliğindeki Sarraf davasında Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’ya komik soruların yöneltildiği ortaya çıktı. Mahkeme heyetinin Atilla’ya, “Eşiniz de master yaptı mı”, “Evladınızla gurur duyuyor musunuz”, “İngilizce konuşabiliyor musunuz” gibi hiçbir hukuki dayanağı olmayan sorular yönelttikleri bildirildi.

15 Temmuz akşamı milli iradeyi postal altında ezmek isteyen FETÖ’cü hainlerin yargı eliyle gerçekleştirmek istediği 17/25 Aralık darbe teşebbüsünün ABD ayağı olarak yorumlanan Sarraf davasında Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak ve sözde İran’a yönelik uygulanan ambargonun nasıl delindiğini deşifre etmek isteyen savcıların, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’ya yönelttiği sorular çaresizliklerinin kelimelere dökülmüş hali gibi.



Hiçbir hukuki içerik taşımayan ve herhangi bir delile dayanmadan yöneltilen sorular davanın nasıl tiyatroya dönüştüğünü de gözler önüne serer nitelikte. Tamamı ile zaman kazanma çabasıyla yöneltilen sorulardan birisi, “İngilizce konulabiliyor musunuz” oluyor. Dünya çapında bir bankanın üst düzey yöneticiliğini yapan bir isme bu tarz bir sorunun yöneltilmesi FETÖ’nün asılsız iddialarıyla yola çıkan ABD’nin yolda kalışının hazin öyküsü niteliğinde. Sözde kirli para trafiğini gün yüzüne çıkaracak olan savcıların elinde hiçbir belge olmayışı başka saçma sapan soruların da peşi sıra gelmesine neden oluyor. Savcı, bu defa da ailesiyle ilgili sorular yönelterek “Eşiniz master yaptı mı” gibi konu hiçbir ilgisi olmayan sorular yöneltiyor.



ÇARESİZLİKTEN SAÇMALIYORLAR



Türkiye’yi köşeye sıkıştırma davası olarak başlayan fakat asrın tiyatrosuna dönüşen dava da skandal sorular bu kadarla da kalmıyor. Evladının eğitim durumu, hangi okula öğrenim gördüğü gibi sorular yöneltildikten sonra “Evladınızla gurur duyuyor musunuz” gibi akıl hastanesinde yatan delilerin bile sormayacağı sorular mahkemenin savcıları tarafından soruluyor. Mahkeme heyetinin esas niyetini belli eden sorular ise arkasından geliyor. Atilla’yı itirafçı yaparak ülkemize yönelik iftiralar atması temennisi güden savcılar, “Savcılıkla bir anlaşmaya gitmeyi düşünüyor musunuz?” diyerek çaresizliklerini en açık şekilde dışa vuruyor. Esas işi meseleye objektif şekilde yaklaşıp haklıyı ve haksızı ortaya çıkarmak olan savcılar, Atilla’yı adeta yönlendirerek peşinen suçlu hükmünü boynuna asmak istiyor. Atilla’ya yönelik “Ne zaman ve ne şartlarda hakkınızdaki suçlamaları kabul etmeyi düşünüyorsunuz?” sorusu Amerikan tiyatrosunun perde arkasında dönen kirli ilişki ağlarını gözler önüne seriyor. Hatırlanacağı gibi daha önce de, mahkemede Atilla’nın tarafını tutacağı öngörülen iki jüri üyesi, FETÖ’nün kapatılan GYV tarafından geceliği 2900 TL’ye tatil yaptırılan Hakim Richard Berman tarafından azledilmişti.

Hakan Atilla davası 3 Ocak’ta

Mehmet Hakan Atilla’nın yargılandığı davada sanık Atilla’nın suçlu olup olmadığını belirlemek için görüşmeler yürüten jüri üyeleri yine bir karara varamadı ve görüşmelere 3 Ocak’ta devam edilmesine karar verildi. Yargıç Richard Berman ise, savcılık ile işbirliği yaparak tanık olan işadamı Rıza Sarraf’ın 15 Eylül 2016’da amcası olduğu söylenen “Ahad” isimli kişi arasında geçen telefon görüşmesinin delil olarak kullanılması ve jüri üyelerine dinletilmesi talebini reddetti.

HARUN SEKMEN / İSTANBUL