Asrın projesinde dikkat çeken detay… 2. Boğaz’da…

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul’da güzergâhı açıkladı. Proje, Küçükçekmece - Sazlıdere - Durusu hattını izleyecek. Projede bu sene kazma vurulması planlanıyor.

Arslan, dün düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2011’de duyurulan projenin Karadeniz’i Marmara ile bağlayacağını, buradaki ilk hedefin, Boğaziçi’ndeki tehlikeli olabilecek gemi trafik yükünü azaltmak olduğunu söyledi. Alternatif güzergahların tespiti, deprem, tsunami, rüzgar ve dalga iklimi, jeolojik etütlerin yapılması dahil tüm çalışmaların yılbaşında tamamlandığını belirten Arslan, 35 kurum ve kuruluştan veri topladıklarını belirtti.

4’üncü alternatif

Arslan, değerlendirme sonucunda 4. alternatif olan Küçükçekmece - Sazlıdere - Durusu koridorunun Kanal İstanbul için en uygun güzergah olarak seçildiğini bildirdi. Arslan, “Küçükçekmece Gölü’nden girecek ve Sazlısu Barajı’nın oradan, Terkos Barajı’nın doğusundan Karadeniz’e çıkmış olacak. Güzergâhımız yaklaşık 45 kilometre” diye konuştu.

Arslan, Marmara tarafındaki üç geçişi, Marmaray projesinde olduğu gibi, batırma tüp ile Küçükçekmece Gölü’nün altından geçirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, kuzey yönündeki diğer alternatiflerin tamamını köprü geçişi şeklinde yapacaklarını bildirdi.

Karma model olacak

Arslan, proje kapsamında karşıdan karşıya geçişlerde uzun mesafeli, viyadük gerektiren geçişler olmayacağını belirterek “Bu sene içinde yap-işlet-devret modeli, kamu-özel iş birliğinin diğer alternatifleri dahil olmak üzere karma bir modelle ihale süreçlerini bitirip, bu sene içinde kazma vurmayı hedefliyoruz” dedi.

Montrö’yle ilgili gelişme olur mu?

Proje nedeniyle Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soru üzerine Arslan, “Boğazın nasıl kullanılacağına ilişkin kurallar belli. Boğazın tabi olduğu rejim farklı, ülkemizin yapacağı, iki denizin birbirine bağlanacağı alternatif su yolunun rejimi farklı. Elbetteki onu da dikkate alarak işletme süreci olacak. Montrö’yü ayrı tutmak, bununla karıştırmamak lazım” dedi.

22 milyar euro’dan daha pahalı olacak

Bakan Arslan, “Şu an ülkemizin en büyük projesi yaklaşık 10.5 milyar euro’yla 3. Havalimanı. 25 yıllık işletme döneminde 22 milyar euro kira bedeliyle en büyük proje. Ancak Kanal İstanbul ondan da büyük olacak” diye konuştu. Arslan, projenin kendisinin yap-işlet-devret modeliyle yapılacağını, entegre projelerin ise ihale süreçlerinde farklı değerlendirilebileceğini söyledi.