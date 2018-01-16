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Asrın projesinde dikkat çeken detay… 2. Boğaz’da…

Kanal İstanbul’un Küçükçekmece - Sazlıdere - Durusu hattını izleyeceğini açıklayan Bakan Ahmet Arslan, Marmara ve Karadeniz’i bağlayacak 45 kilometrelik 2. Boğaz için bu yıl içinde kazma vurulacağını söyledi

16 Ocak 2018 Salı 07:12
Asrın projesinde dikkat çeken detay… 2. Boğaz’da…

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul’da güzergâhı açıkladı. Proje, Küçükçekmece - Sazlıdere - Durusu hattını izleyecek. Projede bu sene kazma vurulması planlanıyor.

Arslan, dün düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2011’de duyurulan projenin Karadeniz’i Marmara ile bağlayacağını, buradaki ilk hedefin, Boğaziçi’ndeki tehlikeli olabilecek gemi trafik yükünü azaltmak olduğunu söyledi. Alternatif güzergahların tespiti, deprem, tsunami, rüzgar ve dalga iklimi, jeolojik etütlerin yapılması dahil tüm çalışmaların yılbaşında tamamlandığını belirten Arslan, 35 kurum ve kuruluştan veri topladıklarını belirtti.

4’üncü alternatif

Arslan, değerlendirme sonucunda 4. alternatif olan Küçükçekmece - Sazlıdere - Durusu koridorunun Kanal İstanbul için en uygun güzergah olarak seçildiğini bildirdi. Arslan, “Küçükçekmece Gölü’nden girecek ve Sazlısu Barajı’nın oradan, Terkos Barajı’nın doğusundan Karadeniz’e çıkmış olacak. Güzergâhımız yaklaşık 45 kilometre” diye konuştu.

Arslan, Marmara tarafındaki üç geçişi, Marmaray projesinde olduğu gibi, batırma tüp ile Küçükçekmece Gölü’nün altından geçirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, kuzey yönündeki diğer alternatiflerin tamamını köprü geçişi şeklinde yapacaklarını bildirdi.

Karma model olacak

Arslan, proje kapsamında karşıdan karşıya geçişlerde uzun mesafeli, viyadük gerektiren geçişler olmayacağını belirterek “Bu sene içinde yap-işlet-devret modeli, kamu-özel iş birliğinin diğer alternatifleri dahil olmak üzere karma bir modelle ihale süreçlerini bitirip, bu sene içinde kazma vurmayı hedefliyoruz” dedi.

Montrö’yle ilgili gelişme olur mu?

Proje nedeniyle Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soru üzerine Arslan, “Boğazın nasıl kullanılacağına ilişkin kurallar belli. Boğazın tabi olduğu rejim farklı, ülkemizin yapacağı, iki denizin birbirine bağlanacağı alternatif su yolunun rejimi farklı. Elbetteki onu da dikkate alarak işletme süreci olacak. Montrö’yü ayrı tutmak, bununla karıştırmamak lazım” dedi.

22 milyar euro’dan daha pahalı olacak

Bakan Arslan, “Şu an ülkemizin en büyük projesi yaklaşık 10.5 milyar euro’yla 3. Havalimanı. 25 yıllık işletme döneminde 22 milyar euro kira bedeliyle en büyük proje. Ancak Kanal İstanbul ondan da büyük olacak” diye konuştu. Arslan, projenin kendisinin yap-işlet-devret modeliyle yapılacağını, entegre projelerin ise ihale süreçlerinde farklı değerlendirilebileceğini söyledi.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 07:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • AYHAN ERGİNÖZ-EMETAYHAN ERGİNÖZ-EMET41 dk önce
    TÜRK İNSANININ BU İNİVASYONLARA; ÇILGIN PROJELER OLARAK İHTİYAÇIMIZ VAR OLUŞTURULACAK HER ESER EKONOMİNİN TEKELİ, DOKU VE MİMARİ AÇIDAN DA ÇEVRE GÜZELLİĞİNİ İÇİNE ALAN ŞEHİRLEŞMENİN GÜZEL BİR ÖRNEĞİ Nİ OLUŞTURACAK. BU DOKUNUN ŞEHİRLEŞMESİ ISTANBULUMUZA AYRI BİR GÜZELLİKTE KATACAK OLUP; MONOKO, HONKOK ÖRNEKLERİNİN ÜSTÜNDE TURİZM CAZİBE MERKEZLERİ OLUŞTURACAKLARINA EMİN OLA BİLİRSİNİZ. DUBADİKİ GİBİ GİRİŞ VE ÇIKIŞ NOKTALARINA BİRER PALMİYE TÜRÜ ADALAR YERLEŞTİRİRSEK,;TURİZMEDE HİZMET ETMİŞ OLURUZ . BU İKİ PALMİYE ADASI DÜNYADA EKOL OLUR VE TURİZM GELİRİMİZ BELKİDE İKİYE KATLANIR. DAHA CAZİP KOPLEKSLER OLAN SU ALTI AKVARYUM ŞEHİRLERİNİ SUALTI EKOLOJİSİNİ BOZMADAN OLUŞTURURSAK VE HİZMET SEKTÖRÜNÜ TURİZMİN İSTEDİĞİ STANDARTLARIN ÜZERİNE ÇIKARA BİLİRSEK; BELKİDE DÜNYANI SAKİZİNCİ HARİKASINI OLUŞTURAN ÇOK GÜZEL BAŞKA BİR MEDENİYET OLUŞTURMUŞ OLURUZ. TABİ BU MAVİ BAYRAKLI DENİZLER VE PLAJLARIN EN DOĞAL HALİYLE BEZENMESİYLE OLUR. HİZMET SEKTÖRÜNE AÇACAĞIMIZ BU KOMPLİKE YAPILARIN ALT YAPILARI DENİZİ KİRLETMEMELİ VE DOĞASINI BOZMAMALI.. HİZMET SEKTÖRÜNDEAYRICALIĞI YAKALAMAMIZ İÇİN BU KONUDA YETİŞMİŞ KALİFİYELİ ELEMEMANLARA ACİLEN İHTİYACIMIZ VAR.. TABİKİ ;BURALARA TURİST TAŞIYAN OTOBÜSLERİN ŞÖFÖRÜNDEN MUAVİNE KADAR ÜNİVERSİTELERİN BU DALLARINDA YETİŞMİŞ ELEMANLAR OLMALI BU ÇILGIN PROJE ÜZERİNDE OLUŞTURACAĞIMIZ KOMPLEKSLERİ İSLAM MEDENİYETİNİ ANLATAN VE GÖRSELLİK OLARAK BÜTÜNLEYEN ESERLERLEDE DONATMAYI UNUTMAYALIM Kİ; TARİHİMİZ BU GÜZELLİK İÇİNDE EN İYİ ANLATILSIN VE ANLAŞILSIN
  • engin erengin er46 dk önce
    ayranımız yok içmeye atla gidiyoruz çeşmeye.
  • MahmutMahmut53 dk önce
    Bu projenin maliyeti 100 milyar tl olucak peki getirisi ne olucak bize? ne fayda sağlayacak?buna verilecek paraya yazık günah bu parayı yerli milli araba üretimine harcasak dünya çapında arabalarımız olur.
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